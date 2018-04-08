وزير التنمية المحلية: المحافظات آمنة فى عيد الربيع

قال اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية، إن غرفة عمليات الوزارة ستنسق مع المحافظين، على مدار أيام الاحتفالات بأعياد الربيع؛ حرصا على سلامة المواطنين.



وأضاف الوزير، في بيان له، أنه وجّه المحافظين بضرورة تشكيل فرق طوارئ، لإصلاح أي أعطال في المرافق أو الخدمات ومتابعة الاستعدادات بالأماكن الترفيهية والمتنزهات العامة والأماكن السياحية، وذلك فى إطار استعدادات المحافظات لاستقبال إجازة يوم عيد شم النسيم، وتوفير أجواء الاحتفالات، مؤكدًا: "المحافظات آمنة في أعياد الربيع".



وكشف عن تكثيف المحافظات من استعداداتها لاستقبال إجازة شم النسيم، من خلال تشكيل غرف عمليات لتلقى بلاغات المواطنين بشأن أية شكاوى.