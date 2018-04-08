صحيفة بريطانية: «بن سلمان» فى أغلى قصر بالعالم

كشفت صحيفة "صنداي تليجراف" البريطانية عن مكان استراحة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في فرنسا، خلال زيارته الرسمية الأسبوع الجاري، للقائه الرئيس إيمانويل ماكرون.



وتابعت الصحيفة أن بن سلمان سيكون في قصره الذي اشتراه خلال الآونة الأخيرة، ويعد أغلى منزل في العالم، ومن المتوقع أن تستمر الزيارة لمدة يومين.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيارة تعتبر استكمالًا لجولات بن سلمان الخارجية التي بدأها بمصر ثم بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، التي استمرت لعدة أسابيع.



وأضافت الصحيفة أنه، حتى الآن، لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن جدول زيارة بن سلمان لباريس، باستثناء لقائه مع ماكرون، مساء الثلاثاء المقبل، لتناول العشاء سويًا.





