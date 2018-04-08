عمرو الليثى ناعيًا آمال فهمى: فقدنا قامة إذاعية كبيرة

نعى الإعلامى عمرو الليثى، الإذاعية الكبيرة آمال فهمى، التى وافتها المنية صباح اليوم، قائلًا: «فقدنا قامة إذاعية كبيرة ساهمت في إثراء المكتبة الإذاعية بأفضل البرامج الحوارية والإذاعية».



وتابع: كما ساهمت في دعم العديد من الكوادر الإذاعية، وتخريج أجيال ساهمت في الارتقاء بالإذاعة المصرية، وأثرت ميكروفون الإذاعة المصرية بالعديد من البرامج الراسخة فى وجدان المستمع المصرى والعربى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها الصبر والسلوان.

