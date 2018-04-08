محمد ممدوح يغيب عن حفل ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح دون اعتذار

افتتحت الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي منذ أيام قليلة في مدينة شرم الشيخ، برعاية محافظ جنوب سيناء ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة، وهي الدورة التي حملت اسم الفنان الكبير محمد صبحي، الذي لبى الدعوة وحضر فيما يقرب من يومين متتاليين وسط شباب المسرح.



استقطع «صبحي» من عرض مسرحيته «غزل البنات»، التي يقوم بعرضها عدد من الأيام في الأسبوع، لحضور المهرجان، إضافة إلى انشغاله بتدريب عدد من الشباب في فرقته المسرحية، من أجل التكريم والتسجيل مع الكثير من الصحفيين والإعلاميين، وحضور ندوته التي أدارها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.



في نفس السياق، كشفت مصادر من داخل إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أن الفنان الشاب محمد ممدوح قد وجهت له الدعوة بالحضور من أجل تكريمه، ولكن فوجئت إدارة المهرجان بعدم وجوده أو حتى توجيه الاعتذار عن الحضور وإبداء الأسباب، وهو ما أغضب إدارة المهرجان التي أكدت أن هناك كبار من المسرحيين حضروا في مهرجان للشباب لدعمهم وآخرين تجاهلوا التكريم.



وأكدت المصادر أنه على الرغم من وجود عدد من المسرحيين الكبار وحتى الشباب مثل طارق صبري مقدمًا لحفل الافتتاح ومروة عبدالمنعم المكرمة في الختام ومصطفى خاطر الذي كرم في الافتتاح والمخرج عصام السيد وآخرون، قائلين: إن غياب محمد ممدوح لن يؤثر وخاصة أن الحضور الجماهيري للعروض كان كبيرًا، ولن يقف المهرجان عى وجود بعض الذين تمت دعوتهم، بالإضافة لحضور نجوم الفن في الفعاليات.