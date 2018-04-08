بوسي تحتفل بـ«شم النسيم» فى الزمالك ومدينة نصر

تستعد المطربة الشعبية، بوسي، للاحتفال بعيد الربيع «شم النسيم»، مع جمهورها من خلال حفلين، الأول تحييه مساء اليوم الأحد، بأحد المطاعم الكبرى في الزمالك، ومن المقرر أن يشاركها فى الحفل كل من المطرب مصطفى غانم والراقصة دانيلا.



وتحيي بوسى حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء غد الإثنين، بمشاركة النجم مدحت صالح، وفرقة بلاك تيما، داخل النادي الأهلي بمدينة نصر.



يذكر أن بوسي انتهت مؤخرًا من تسجيل أغنية مع النجم الشعبي محمود الليثي، لفيلمهما «ولاد أبوإسماعيل»، المقرر طرحه فى عيد الفطر المقبل.



يشارك في بطولة فيلم «ولاد أبوإسماعيل» كل من المطرب سعد الصغير، منة فضالي، محمد لطفى، بوسي، محمود الليثي، أمينة، إنتاج أحمد السبكي، تأليف سيد السبكي، وإخراج تامر بسيوني.