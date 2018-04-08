القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 01:20 م

البابا تواضروس يستقبل رئيس مجلس النواب

البابا تواضروس يستقبل
البابا تواضروس يستقبل رئيس مجلس النواب
مونيكا جرجس-تريزة شنودة
dostor.org/2121365

استقبل البابا تواضروس، منذ قليل، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.

ويستقبل البابا تواضروس، اليوم الأحد، المهنئين بعيد القيامة المجيد، وذلك بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، كما يستقبل المهنئين من كبار رجال الدولة والقيادات التنفيذية والشعبية، والكهنة، والشعب القبطي.

وترأس البابا تواضروس الثاني، مساء أمس السبت، قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية الكبرى في العباسية، بمشاركة أساقفة من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكهنة وكبار رجال الدولة والقيادات التنفيذية والشعبية.

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