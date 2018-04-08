البابا تواضروس يستقبل رئيس مجلس النواب

استقبل البابا تواضروس، منذ قليل، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.



ويستقبل البابا تواضروس، اليوم الأحد، المهنئين بعيد القيامة المجيد، وذلك بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، كما يستقبل المهنئين من كبار رجال الدولة والقيادات التنفيذية والشعبية، والكهنة، والشعب القبطي.



وترأس البابا تواضروس الثاني، مساء أمس السبت، قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية الكبرى في العباسية، بمشاركة أساقفة من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكهنة وكبار رجال الدولة والقيادات التنفيذية والشعبية.