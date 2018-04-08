«الأرصاد»: غدًا طقس معتدل.. والقاهرة 25 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.



وأضاف الخبراء أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع فرصة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 25

وسط الدلتا 15 24

الإسكندرية 13 22

بلطيم 15 22

مطروح 13 21

السلوم 11 23

سيوة 11 28

بورسعيد 17 21

دمياط 17 21

العريش 12 22

رفح 13 22

الإسماعيلية 14 25

السويس 15 26

رأس سدر 15 28

نخل 13 24

نويبع 24 25

طابا 18 26

كاترين 22 23

الطور 18 26

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 22 30

مرسى علم 22 30

الفيوم 16 25

بنى سويف 16 26

المنيا 13 27

أسيوط 14 27

سوهاج 17 29

قنا 11 30

الأقصر 18 31

أسوان 18 32

أبوسمبل 18 32

الوادى الجديد 18 30

شلاتين 20 31

أبورماد 21 30

رأس حدربة 21 30

حلايب 22 29