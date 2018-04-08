القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 01:19 م

قيادى بـ«فتح»: «مسيرات العودة» محت فكرة الوطن البديل فى سيناء

أيمن الرقب، القيادي
أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح
سارة الشلقاني
dostor.org/2121359

قال أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح، إن مسيرات العودة الكبرى يمكن وصفها بـ"يوم قيامة فلسطين"، خاصةً أنها المرة الأولى التي يتم فيها التفكير خارج الصندوق، ويتم الحديث عن تنفيذ حق العودة.

وأضاف الرقب، خلال حواره مع موقع "إيلاف" السعودي، أن مسيرات العودة ضحدت كل ما يشاع حول فكرة إنشاء وطن بديل للفلسطينيين، على حساب سيناء، وأجهض كل ما يقال عن "صفقة القرن"، موضحًا أن المسيرات الفلسطينية تمددت إلى داخل فلسطين، وأعلن الشعب أنه لن يكون له أي تمدد خارج أراضيه في فلسطين التاريخية.

وتابع الرقب: "حتى الآن ليس هناك وضوح تام بشأن صفقة القرن، باستثناء تصريحات جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، خاصة أن غزة تمثل ثالث أكبر كثافة سكانية في العالم، و70% منهم لاجئون، وكان هناك حديث عن تمدد فلسطيني باتجاه سيناء، لكن الجانب المصري نفى ذلك بشكل قطعي وواضح، والفلسطينيين أيضًا، أظهروا نفيهم على الأرض من خلال التحركات المطالبة بحق العودة، وأعلنوا أنهم لن يقبلوا بأي وطن بديل لهم عن فلسطين التاريخية".

ونظم الفلسطينيون، الجمعة الماضي، مسيرات ضخمة تحت شعار "جمعة الكاوتشوك"، أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 1000 آخرين، حتى الآن، ضمن مسيرات العودة التي انطلقت منذ 31 مارس الماضي، تزامنًا مع يوم الأرض الفلسطيني، ومن المقرر أن تستمر لمدة 45 يومًا، وأسفرت حينها عن استشهاد 13 وإصابة أكثر من 1400 آخرين.

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