القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 01:18 م

استعجال تحريات المباحث عن متهم استولى على ٤٠٠ ألف من أصحاب المصانع

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2121358

استعجلت نيابة المرج، برئاسة المستشار أحمد شديد، تحريات المباحث عن المتهم «كريم. م»، لاتهامه بالاستيلاء على 400 ألف جنيه من أصحاب المصانع بالمرج، بحجة توظيف أمواله فى توريد واستيراد الملابس الجاهزة.

تلقى قسم المرج عددًا من البلاغات من أصحاب المصانع، تفيد بتعرضهم للنصب عبر المتهم "أحمد.م" صاحب شركة أجهزة صناعة ملابس، بالاستيلاء على 400 ألف جنيه مقابل توريد أجهزة إلى مصانعهم.

ألقى رجال مباحث المرج، القبض على المتهم، وحُرر المحضر اللازم وتحويله للنيابة لبدء التحقيق.

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