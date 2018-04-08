القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 01:16 م

مبادرة «السيسى» لفحص فيروس «سى» تعالج المرضى فى أماكنهم بأسوان

صوره من الحدث
صوره من الحدث
أسوان_إسراء توفيق
dostor.org/2121354

واصلت مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أعمالها في العديد من المناطق لفحص حالات فيروس «c»، التى من أبرزها مركز دراو، وبدأت فيها الحملة من يوم 15 فبراير، ووصلت عدد الحالات التى تم فحصها إلى 3435 مواطنًا بمركز طبى دراو.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير الطب الوقائي بصحة أسوان، أنه منذ بدأت الحملة تم فحص 3435 للأجسام المضادة، ومنهم 422 حالة إيجابية، والتحليل التأكيدي 122 حالة، موضحًا أن 73 مريضًا بدأ العلاج فعليًا، وجارٍ استكمال الفحوصات ويتوجه لهم الطبيب في أماكنهم، وأنه تم فتح 6 أماكن جديدة لمواصلة أعمال حملة فيروس «سي» في منشية كوم أمبو، وكلابشة وبلانة بنصر النوبة والمحاميد في أدفو، والرمادى، والبيصلية في إدفو.

وأشار «أبوالمجد»، إلى أن الحملات مستمرة، كما أنه تم استحداث فحوصات لعمل خريطة صحية للمريض لعلاج أى مشاكل صحية أخرى تظهر غير الفيروسات الكبدية، لافتًا إلى أنه يتم فحص المريض من خلال قياس الضغط والسكر وكتلة الجسم.

مبادرة «السيسى» لفحص فيروس «سى» تعالج المرضى فى أماكنهم بأسوان
مبادرة «السيسى» لفحص فيروس «سى» تعالج المرضى فى أماكنهم بأسوان
مبادرة «السيسى» لفحص فيروس «سى» تعالج المرضى فى أماكنهم بأسوان
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