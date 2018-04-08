«بدوى»: لن نبيع حصصًا من شركات الأدوية للمستثمرين الأجانب

قال خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة لن تبيع حصصًا من شركات الأدوية الحكومية للمستثمرين الأجانب خلال الفترة المقبلة.



وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن المفاوضات التي جمعت بين الوزارة وإحدى الشركات الكبرى دارت حول تطوير شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام.



وتملك وزارة قطاع الأعمال العام خطة شاملة لتطوير شركات الأدوية الحكومية، لتحويل الخسائر التي لحقت بها مؤخرا بسبب تعويم الجنيه إلى ربحية، إذ اشتملت الخطة على محاور متمثلة في الاستفادة من الأصول غير المستغلة إما بالمشاركة وإما البيع وفقا لآليات الاتفاق الذي سيتم مع المشاركين.



كان محمد ونيس، رئيس الشركة القابضة للأدوية السابق، قد كشف عن رغبة إحدى الشركات السعودية لإنشاء مصنع في شركة النصر للأدوية، إذ اشتملت المفاوضات فى بداية الأمر على التطوير، ولكن الشركة السعودية أبدت رغبة في إنشاء مصنع جديد بدلا من تطوير معدات قديمة.



وأضاف "ونيس" أن القابضة للأدوية قدمت لخالد بدوى، وزير قطاع الأعمال، ملفًا شاملًا بموقف الشركات التابعة القابضة للأدوية، وما تمر به من أزمات وما لديها من خطة التطوير.