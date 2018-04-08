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الأحد 08/أبريل/2018 - 01:12 م

«صحة القليوبية»: استقرار حالات الأطفال المصابين باشتباه تسمم

حمدي الطباخ
حمدي الطباخ
أ ش أ
dostor.org/2121348

أكد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استقرار حالات الأطفال المصابين باشتباه تسمم غذائي إثر تناولهم وجبات جاهزة، مشيرًا إلى أن المصابين يتلقون العلاج داخل مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة وعددهم 24 حالة وخرج عدد منهم وسيغادر الباقون المستشفى فور استكمال العلاج.

وأضاف «الطباخ» في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن مديرية الصحة رفعت حالة الطوارئ بمستشفى ناصر العام وبهتيم العام فور استقبال المصابين بالمستشفيات وأخذت عينات من الوجبات التي تناولوها وأيضا عينات من المتحصلات للمرضى، كما تم إرسال فريق من إدارة المراقبة على الأغذية للمحال التي تم تجهيز الوجبات بها لأخذ عينات منها وتم إرسالها جميعًا للمعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها وإرسال النتائج النهائية لاتخاذ كافة الإجراءات حيال الواقعة.

كان 89 شخصًا من بينهم عدد كبير من الأطفال الأيتام قد أصيبوا بأعراض ارتفاع بدرجة الحرارة وقىء وإسهال إثر تناولهم وجبات جاهزة خلال الاحتفال بيوم اليتيم بشبرا الخيمة في مكانين مختلفين الأول فى إحدى الجمعيات الخيرية حيث أصيب 67 مواطنًا تماثل أغلبهم للشفاء بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة فيما تبقى 24 بمستشفى ناصر العام حالاتهم مستقرة.

والواقعة الثانية، كانت في مدرسة بهتيم التجريبية حيث كان يتم الاحتفال أيضا بيوم اليتيم حيث أصيب 22 شخصًا بنفس الأعراض إثر تناولهم وجبات غذائية جاهزة وتم نقلهم إلى مستشفى بهيتم العام وغادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج

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