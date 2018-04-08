القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
01:43 ص

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد
12:41 ص

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن
08:19 م

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
لايف ستايل
الأحد 08/أبريل/2018 - 01:12 م

«لو كنتي من عشاق الموضة».. تعرفي على أهمية النحت الرباعي

«لو كنتي من عشاق
شيماء دهب
dostor.org/2121347

مع بداية موسم الصيف يبقى الحصول على جسم متناسق ووزن مثالي غاية يسعى إليها أغلب الناس وخاصة السيدات، فدائمًا يبحث الجنس الناعم على الجمال والرشاقة.

وقال الدكتورإبراهيم كامل، أستاذ جراحة التجميل بكلية طب جامعة عين شمس: «أحيانًا تمرالمرأة بتغيرات طبيعية تفقدها تناسق قوامها ويكون النحت رباعي الأبعاد من الوسائل الفعالة لتنسيق القوام، الحصول على خصر وبطن مثاليين».

وأضاف «كامل»: « في الآونة الأخيرة بدء اهتمام الرجال بالحصول على قوام رياضي وعضلات بارزة، لذلك لم تعد الرغبة في الحصول على بطن منحوت حكرًا على النساء» وتساءل «كيف يمكن الوصول إلى خصر وبطن مثاليين دون ممارسة الرياضة يوميًا واتباع رجيم قاسي؟».

وتابع: «عملية النحت رباعي الأبعاد للخصر والبطن تعتبر الأسرع في الوقت وتظهر النتيجة المضمونة خلال أيام بعد العملية، وهي من العمليات التي لا يوجد لها آثار جانبية ظهرت للأن سوى بعض التورمات والكدمات التي تظهر بعد العملية وتزول بعمل كمدات الثلج ووضع الكريمات المخصصة للكدمات».

وأردف: «نحت الخصر والبطن هي عملية تجميلية ليس لها أي أغراض طبية، تستهدف الحصول على خصر جميل ونحيف والقضاء على الدهون في منطقة البطن والأجناب، وإعادة التناسق والجمال لقوام الجسم، مضيفًا أن أغلب النساء يطلبن إجراء هذه العملية للحصول على قوام مثالي كالفنانات والرغبة في ارتداء ملابس بمقاسات أقل مما يرتدين، خاصة مع بداية فصل الصيف لكثرة المناسبات السعيدة».

الآن

ليبرمان: يمكننا إبقاء قواتنا على حدود غزة لمدة عامين

حبس شقيقة باسم عودة 3 أشهر فى «التعدى على ضابط»

عاجل.. وفاة الإعلامية آمال فهمي

فلسطين وقطر وسوريا.. أبرز الملفات على طاولة القمة العربية

الأكثر قراءة

المخابرات الروسية تهدد بالرد العنيف على بريطانيا

صبرى فواز يسخر من زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

عاجل.. وفاة الإعلامية آمال فهمي

بالصور.. شيرين عبدالوهاب ترقص مع حسام حبيب فى حفل زفافهما

ألبومات الصور

بالصور.. رئيس جامعة دمنهور يهنئ مطران البحيرة بعيد القيامة

انطلاق فعاليات مؤتمر العمل العربى الـ45

قداس عيد القيامة المجيد فى الكاتدرائية بالعباسية

حفل زفاف شيرين وحسام حبيب

نجم الساعة

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

الأكثر قراءة

المخابرات الروسية تهدد بالرد العنيف على بريطانيا

صبرى فواز يسخر من زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

عاجل.. وفاة الإعلامية آمال فهمي

بالصور.. شيرين عبدالوهاب ترقص مع حسام حبيب فى حفل زفافهما

كشكول

"برنامج التعاون الدولي والقومي" ندوة بجامعة سوهاج.. الأربعاء القادم

ماذا يريد أساتذة الجامعات من السيسي فى ولايته الثانية؟

جامعة حورس تعلن عن وظائف شاغرة ببعض الكليات

"المعاهد الأزهرية" يحذر طلابه من "الحوت الأزرق"

محافظ قنا يكرم المتفوقات بمسابقة أوائل الطلبة

الأمصار

مصر والأردن يتفقان على إنشاء مركز لوجيستي لتسهيل التبادل التجاري

بالفيديو.. حريق في برج ترامب بنيويورك

تراجع السيولة الفائضة في البنك المركزي الأردني

أبرز عناوين الصحف البريطانية 8-4-2018

مؤشر سوق مسقط يرتفع عند الإغلاق

ads
منوعات

اتحاد الألعاب الإلكترونية: تطبيقات «مريم وتحدّى شارلى وجنيّة النار» أخطر من «الحوت الأزرق»

تعرّف على المواصفات الصحية للفسيخ في شم النسيم

إطلاق أول فندق فضائي سعر رحلته 9.5 مليون دولار

ads
ولاد الكار

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

مقالات الرأي
دكتورابراهيم مجدي حسين

​ محمد بن سلمان.. منفتح ويحب التعلم

دكتورابراهيم مجدي حسين

​ التحليل النفسى لـ«نتنياهو»

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك