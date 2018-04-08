«لو كنتي من عشاق الموضة».. تعرفي على أهمية النحت الرباعي

مع بداية موسم الصيف يبقى الحصول على جسم متناسق ووزن مثالي غاية يسعى إليها أغلب الناس وخاصة السيدات، فدائمًا يبحث الجنس الناعم على الجمال والرشاقة.



وقال الدكتورإبراهيم كامل، أستاذ جراحة التجميل بكلية طب جامعة عين شمس: «أحيانًا تمرالمرأة بتغيرات طبيعية تفقدها تناسق قوامها ويكون النحت رباعي الأبعاد من الوسائل الفعالة لتنسيق القوام، الحصول على خصر وبطن مثاليين».



وأضاف «كامل»: « في الآونة الأخيرة بدء اهتمام الرجال بالحصول على قوام رياضي وعضلات بارزة، لذلك لم تعد الرغبة في الحصول على بطن منحوت حكرًا على النساء» وتساءل «كيف يمكن الوصول إلى خصر وبطن مثاليين دون ممارسة الرياضة يوميًا واتباع رجيم قاسي؟».



وتابع: «عملية النحت رباعي الأبعاد للخصر والبطن تعتبر الأسرع في الوقت وتظهر النتيجة المضمونة خلال أيام بعد العملية، وهي من العمليات التي لا يوجد لها آثار جانبية ظهرت للأن سوى بعض التورمات والكدمات التي تظهر بعد العملية وتزول بعمل كمدات الثلج ووضع الكريمات المخصصة للكدمات».



وأردف: «نحت الخصر والبطن هي عملية تجميلية ليس لها أي أغراض طبية، تستهدف الحصول على خصر جميل ونحيف والقضاء على الدهون في منطقة البطن والأجناب، وإعادة التناسق والجمال لقوام الجسم، مضيفًا أن أغلب النساء يطلبن إجراء هذه العملية للحصول على قوام مثالي كالفنانات والرغبة في ارتداء ملابس بمقاسات أقل مما يرتدين، خاصة مع بداية فصل الصيف لكثرة المناسبات السعيدة».