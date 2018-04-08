خالد مهران يطير إلى روسيا لتوزيع «ابتسم أنت في مصر»

يسافر المخرج خالد مهران للعاصمة الروسية «موسكو»، ليعقد جلسات عمل مكثفة بشركة AvvaFilm

الروسية مع كل من Denis Los وMaxim Katkov وEkaterina Tishkova، للاتفاقات النهائية على توزيع فيلم «ابتسم أنت في مصر» داخل السينمات الروسية والدول الناطقة بالروسية، وكذلك موعد النزول.



وسيعقد جلسات عمل مع DOP - Vladimir Artemyev ليواصل أعمال الـPost production من ألوان وجرافيك وميكساچ الصوت على طريقة Dolby Atmos، وهي أحدث وسائل الصوت المستخدمة عالميًا، ليتوافق الصوت والصورة مع نظام السينمات العالمية التي ستعرض الفيلم.



يذكر أن الفيلم مصرى إنتاج بيراميدز جروب محمد الشريف، بمشاركة تنفيذ روسية، ويعتبر أول فيلم للعرض العالمي بين مصر وروسيا، وبطولة منذر رياحنة وأحمد عزمي ومحمد نور، ومن نجمات روسيا Maria Rival وMarina Volkova وAnastasiya Akatova وPolina Grents.