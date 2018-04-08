«المرور» تدفع بسيارات دفع رباعى خلال شم النسيم

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر، مساعد الوزير مدير الإدارة، عن خطة تأمين الطرق السريعة المؤدية إلى المزارات السياحية والمصايف في أعياد شم النسيم.



وعقد اللواء علاء الدجوي، مساعد وزير الداخلية ومدير قطاع الشرطة المتخصصة، اجتماعًا بقيادات المرور في المحافظات، لوضع الخطة المرورية الملائمة لتأمين الطرق في احتفالات شم النسيم، ومراقبة الحالة المرورية من خلال غرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة للمرور، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية مجدي عبدالغفار.



ووجه الدجوي بضرورة تفعيل خدمات الإغاثة المرورية على الطرق وتكثيف الخدمات ودعم الطرق بعدد من سيارات الدفع الرباعي للتدخل السريع في حال حدوث أي طوارئ، مع مراقبة السرعات الزائدة بمنتهى الشدة تفاديا للحوادث.



كما وجه الدجوي بإجراء التحاليل اللازمة لقائدي السيارات عن طريق الاختيار العشوائي، بإشراف اللواء عاطف الشاعر مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور.