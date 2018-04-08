القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 01:08 م

«التجمع»: مقترح شطب الأحزاب الهامشية ليس له قيمة

عاطف مغاوري، نائب
عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع
عائشة حسن
dostor.org/2121343

قال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إن مقترح شطب الأحزاب غير دستوري على الإطلاق، مستدلًا على ذلك بالمادة الخامسة من الدستور التي تنص على "يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور" ومن ثم لا يجب مخالفتها أو الانحراف عنها.

وأوضح مغاوري، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الحملة التي تنشها وسائل الإعلام على الأحزاب الهامشية معادية للدستور، وكلام ليس له قيمة، فوجود أحزاب هامشية على الساحة السياسية أمر طبيعي لدولة ديمقراطية آمنت بالتعددية الحزبية، وفتح قنوات تنافسية بين الأحزاب، فالمقترح غير دقيق على الإطلاق، ولا بد من حجبه.

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