وزير الاتصالات يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

وصل الآن إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، واستقبله قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



قدم وزير الاتصالات التهنئة للبابا تواضروس والأساقفة بمناسبة القيامة المجيد.



ويستقبل البابا تواضروس، اليوم الأحد، المهنئين بعيد القيامة المجيد، بالمقر البابوى، فيما يستقبل المهنئين من كبار رجال الدولة والقيادات التنفيذية والشعبية، والكهنة، والشعب القبطي.