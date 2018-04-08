«دعم مصر»: 3 بدائل أمام السيسي حال استقالة الحكومة

قال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدستور لم يُلزم الرئيس بتغيير الحكومة مع بداية الفترة الرئاسية الثانية، إنما جرى العرف عالميا، حسب تأكيدات أساتذة القانون الدستورى، على أن تتقدم الحكومة باستقالتها بعد إجراء الانتخابات الرئاسية لتترك الحرية الكاملة للرئيس لاختيار ما يريد.



وأضاف عيسى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن تغيير الحكومة من عدمها مع تقلد الرئيس مقاليد الحكم فى الفترة الرئاسية الثانية رسميًا، شأن يعود إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وتابع نائب رئيس ائتلاف دعم مصر أنه فى حاله تقدم الحكومة باستقالتها فى ضوء العرف، يكون أمام الرئيس 3 بدائل، أولها أن يجدد الثقة فى الحكومة مرة أخرى ويعرض الأمر على البرلمان، أو أن يُجرى تعديلات جوهرية فى بعض الحقائب الوزارية، أو أن يرى أن المرحلة القادمة تحمل رؤية جديدة وأولويات تتطلب تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ هذه الرؤية.



وحول جاهزية ائتلاف دعم مصر لتشكيل حكومة جديدة، علق النائب حسين عيسى بقوله: "إن الأمر لم يٌطرح بعد على المكتب السياسى للائتلاف".



وفى سياق متصل، أكد نائب رئيس ائتلاف دعم مصر أنه بالرغم من عدم وجود إلزام دستورى على الرئيس فى تشكيل حكومة جديدة، إنما هناك إلزام قانونى يتعلق بالمحافظين، حيث تنتهى بقوة القانون ولاية المحافظين، وذلك وفقا للمادة (25) فى فقرتها الأخيرة، من قانون الإدارة المحلية.