القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 12:01 م

مدير أمن المنوفية يهنئ الأقباط بعيد القيامة

اللواء أحمد عتمان،
اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية،
المنوفية _احمد عناني
dostor.org/2121213

قام اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، والقائم بأعمال محافظ المنوفية؛ يرافقه الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، بتقديم التهنئة لنيافة الأنبا بنيامين، أسقف المنوفية، وللأخوة المسيحيين، بمناسبة عيد القيامة المجيد بمطرانية المنوفية في شبين الكوم.

وأكد القائم بأعمال محافظ المنوفية روح المحبة والمودة التى تجمع بين المسلمين والمسيحيين، مؤكدًا أن المصريين جميعًا شركاء فى الوطن ونسيج واحد تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويعملون معًا للنهوض بالوطن وتحقيق الرخاء والتنمية الحقيقية فى كافة المجالات.

وتحدث الدكتور أيمن مختار، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، على اعتزازه بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية، التي تميز الشعب المصري عن غيرة من الشعوب، وأن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين.

مدير أمن المنوفية يهنئ الأقباط بعيد القيامة
مدير أمن المنوفية يهنئ الأقباط بعيد القيامة
مدير أمن المنوفية يهنئ الأقباط بعيد القيامة
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