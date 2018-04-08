القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 12:01 م

«الصحة»: إصابة 25 مواطنًا فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2121212

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن إصابة 25 مواطنًا فى حادث تصادم سيارتين "ميكروباص" بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوى عند مركز طامية، بمحافظة الفيوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف مجهزة نقلت جميع المصابين إلى مستشفى الفيوم للتأمين الصحى.

وأشار مجاهد إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه فى كسور بالفقرات العنقية وعظام الأنف، وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، وسحجات وكدمات وخدوش، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

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