القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 12:00 م

الكشف على 1522 شخصًا فى قافلة طبية بالبحيرة

قافلة طبية
قافلة طبية
البحيرة ـ أيمن بدر :
dostor.org/2121211

وجهت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، بضرورة الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية وتنظيم القوافل الطبية، وبخاصة بالمناطق النائية والقرى المحرومة بالظهير الصحراوى.

ونسّقت مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، مع قطاع الرعاية العلاجية، لتنفيذ قافلة طبية بقرية البرنوجى التابعة لمركز ومدينة دمنهور، وأسفرت عن الكشف على 1522 شخصًا وتحويل 16 مريضًا، كما تم إجراء التحاليل والأشعة والكشف المبكر والتوعية الصحية لـ150 مريضًا من خلال معامل الدم والطفيليات والأشعة العادية والموجات الصوتية والتثقيف الصحي.

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