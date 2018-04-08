من شرم الشيخ لألمانيا.. جولة فنية لناصيف زيتون فى أبريل

حالة من النشاط الفنى المكثف، يعيشها النجم السورى ناصيف زيتون، خلال أبريل الجارى، خاصة أنه يستعد لإحياء مجموعة حفلات غنائية فى بلدان مختلفة، إحداها مساء الجمعة الموافق 13 أبريل الجاري، فى مدينة أبيدجان بساحل العاج.



كما يحيى «زيتون» حفلًا غنائيًا، بمدينة كولونيا غرب ألمانيا، مساء الإثنين الموافق 30 أبريل الجارى.



وكان قد أشعل «زيتون»، مساء أمس السبت، حماس الجماهير، أثناء إحيائه حفل عيد الربيع «شم النسيم» بمدينة شرم الشيخ.



يقدم «زيتون» خلال الحفلات باقة من أشهر أغنياته منها «تجاوزتى حدودك، كلو كذب، عندى قناعة وقدها وقدود»، إضافة إلى أغنية «منو شرط»، التى طرحها مؤخرًا، وهى من كلمات على المولى، وألحان يوسف هيال أوغلو، وتوزيع عمر صباغ.