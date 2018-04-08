مصر والسعودية تتواصلان مع «حماس» لاحتواء الموقف فى غزة

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست"، عن التحركات المصرية السعودية لاحتواء الموقف في قطاع غزة، وحقن دماء المتظاهرين الفلسطينيين.



وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن مصر والمملكة العربية السعودية تتواصلان مع حركة "حماس" من أجل وقف مسيرات العودة الكبرى، بعد أن قُتل ما يقرب من 11 متظاهرًا خلال يوم الجمعة الماضي بينهما طفل وصحفي.



وأشارت إلى أنه وفقًا لمسئول بارز في الخارجية المصرية، فإن هناك اتصالات رفيعة المستوى تجرى مع "حماس"، لوقف المسيرات والاحتجاجات الأسبوعية، مع تعهد مصري بفتح معبر رفح بصورة منتظمة.



وقال المصدر المصري "الوضع في غزة قارب على الانفجار، فهناك آلاف المحاصرين في القطاع، وقد يتحول الغضب الفلسطيني إلى مصر في الأسابيع القليلة المقبلة".



بينما أكدت صحيفة "الحياة اللندنية"، أن مصر أرسلت وفدًا لقطاع غزة للقاء قادة "حماس"، من أجل تهدئة الأوضاع.



وأوضحت أن مصر والسعودية تبذلان جهودًا واسعة؛ لمنع حدوث مواجهات أكبر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يروح ضحيتها المئات من أهالي قطاع غزة.