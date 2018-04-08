«الإذاعة»: حفل أضواء المدينة فى موعده رغم زواج «حسام وشيرين»

أكدت أمل مسعود، نائب رئيس الإذاعة والمشرف العام على حفلات أضواء المدينة، إقامة الحفل في موعده، اليوم الأحد، رغم زواج المطرب حسام حبيب من المطربة شيرين.



وأضافت «مسعود»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن «حبيب» لم يقدم أي اعتذارات عن الحفل الذى يحييه بالمشاركة مع المطربة الشابة «حسناء» وكورال الهيئة الوطنية للإعلام.



وأشارت «مسعود» إلى أن وفدًا من الهيئة الوطنية للإعلام سافر إلى بورتو السخنة، لمتابعة التجهيزات النهائية للحفل، موضحة أن الإذاعة تكثف حاليًا من تنويهات الحفل المجاني للجمهور.



ولفتت «مسعود» إلى أن الحفل تنقله شبكات الإذاعة المختلفة، مثل البرنامج العام والشرق الأوسط والشباب والرياضة، بالإضافة إلى إذاعتي القناة والأغاني.



وأضافت أن الحفل من المقرر بثه على الهواء مباشرة من خلال القناة الثانية والفضائية المصرية وقناة نايل لايف، بالإضافة إلى القنوات الثالثة والرابعة والثامنة بقطاع القنوات الإقليمية.



