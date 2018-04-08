مايا نصرى تنتظر عرض «السر» وطرح «كمل لوحدك»

تعيش الفنانة اللبنانية مايا نصري حالة من النشاط الفني في الأيام الحالية، حيث طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها «محدش حكالك»، كما يعرض لها فيلم «قسطي بيوجعني» الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان هاني رمزي.



وقالت «نصري» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إنها تنتظر عرض مسلسلها الجديد «السر»، الذي تدور أحداثه من خلال موضوع مميز وقصة مختلفة، وتنتظر طرح ألبومها الغنائي الجديد «كمل لوحدك»، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن طرحت إحدى أغنياته «محدش حكالك» بالتزامن مع عيد الحب العالمي.



وتابعت أنها سعيدة بطرح فيلم «قسطي بيوجعني» بدور العرض السينمائية، وأكثر ما جذبها للمشاركة في الفيلم ثقتها في مخرج ومؤلف العمل زوجها إيهاب لمعي، مشيرة إلى أنها من أشد المعجبين بأعماله الكتابية.