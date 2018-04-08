إسرائيل ترفض التحقيق فى مقتل صحفى فلسطينى خلال الاحتجاجات

رفض أفيجدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، مطالب تنادي بالتحقيق في مقتل صحفي فلسطيني خلال الاحتجاجات الحاشدة على الحدود مع قطاع غزة.



وقال ليبرمان، اليوم الأحد، لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "إنها الحماقة المعتادة التي نعرفها"، مضيفًا أنه ليس هناك اهتمام مماثل لإراقة الدماء الأسوأ كثيرًا التي تشهدها سوريا أو دول عربية أخرى.



وأوضح ليبرمان، في تصريحاته: "الأمر يتعلق بنفاق محض".



يُذكر أن الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجى تعرض لإصابة خطيرة، أمس الأول الجمعة، خلال تغطية صحفية للاحتجاجات على حدود إسرائيل مع قطاع غزة، وتوفى متأثرًا بجروحه، أمس السبت.



وبشكل إجمالي لقى تسعة فلسطينيين حتفهم، الجمعة الماضي، وأصيب أكثر من 1300 شخص، أغلبهم نتيجة غاز مسيل للدموع.



