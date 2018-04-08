القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
01:43 ص

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد
12:41 ص

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن
08:19 م

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
عالم
الأحد 08/أبريل/2018 - 11:52 ص

إسرائيل ترفض التحقيق فى مقتل صحفى فلسطينى خلال الاحتجاجات

فيجدور ليبرمان، وزير
فيجدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي،
وكالات
dostor.org/2121191

رفض أفيجدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، مطالب تنادي بالتحقيق في مقتل صحفي فلسطيني خلال الاحتجاجات الحاشدة على الحدود مع قطاع غزة.

وقال ليبرمان، اليوم الأحد، لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "إنها الحماقة المعتادة التي نعرفها"، مضيفًا أنه ليس هناك اهتمام مماثل لإراقة الدماء الأسوأ كثيرًا التي تشهدها سوريا أو دول عربية أخرى.

وأوضح ليبرمان، في تصريحاته: "الأمر يتعلق بنفاق محض".

يُذكر أن الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجى تعرض لإصابة خطيرة، أمس الأول الجمعة، خلال تغطية صحفية للاحتجاجات على حدود إسرائيل مع قطاع غزة، وتوفى متأثرًا بجروحه، أمس السبت.

وبشكل إجمالي لقى تسعة فلسطينيين حتفهم، الجمعة الماضي، وأصيب أكثر من 1300 شخص، أغلبهم نتيجة غاز مسيل للدموع.

موضوعات متعلقة

استشهاد 3 فلسطينيين خلال الاحتجاجات مع قوات الاحتلال

استشهاد 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال وإصابة 550 فى «يوم الأرض»

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن

منذ يومين

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط

منذ 3 أيام

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين

منذ 4 أيام

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»

منذ 4 أيام

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء

منذ 5 أيام

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»

الآن

الليلة.. هانى شاكر يُحيى حفل أعياد الربيع بالأوبرا

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

«الإفتاء» الاحتفال بشم النسيم جائز شرعًا

اليوم.. محاكمة المتهمين فى خلية «ميكروباص حلوان»

الأكثر قراءة

صبرى فواز يسخر من زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

بالصور.. شيرين عبدالوهاب ترقص مع حسام حبيب فى حفل زفافهما

«داخل فيلا الخال».. التفاصيل الكاملة لحفل زفاف شيرين وحسام حبيب

ألبومات الصور

انطلاق فعاليات مؤتمر العمل العربى الـ45

قداس عيد القيامة المجيد فى الكاتدرائية بالعباسية

حفل زفاف شيرين وحسام حبيب

بالصور.. قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية فى الإسكندرية

نجم الساعة

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

الأكثر قراءة

صبرى فواز يسخر من زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

بالصور.. شيرين عبدالوهاب ترقص مع حسام حبيب فى حفل زفافهما

«داخل فيلا الخال».. التفاصيل الكاملة لحفل زفاف شيرين وحسام حبيب

كشكول

رئيس جامعة الأزهر يزور الكاتدرائية للتهنئة بعيد القيامة

رئيس جامعة أسيوط يقدم تهانى عيد القيامة المجيد للأقباط

"تضخيم الحمض النووى" ورشة بعلوم أسيوط.. 14 أبريل

الزناتي من لبنان: التعليم رسالة مقدسة لخدمة المجتمع العربي

الثلاثاء المقبل.. "الخشت" يشهد تجديدات وتطويروحدة أمراض الكبد" بمستشفى الأطفال الجامعى "أبو الريش بالمنيرة"

الأمصار

انخفاض المؤشر العام لبورصة البحرين

«فلاش باك لـ 1970».. إسرائيل تقصف مدرسة بحر البقر واستشهاد 30 طفلًا مصريًا

فلسطين: النور المقدس يخرج من كنيسة القيامة رغم «ظلمة» الاحتلال

الكويت تعلن عن خطة إنشاء مصفاة نفط جديدة

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

ads
منوعات

اتحاد الألعاب الإلكترونية: تطبيقات «مريم وتحدّى شارلى وجنيّة النار» أخطر من «الحوت الأزرق»

تعرّف على المواصفات الصحية للفسيخ في شم النسيم

إطلاق أول فندق فضائي سعر رحلته 9.5 مليون دولار

ads
ولاد الكار

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك