محافظ دمياط يهنئ الأقباط بأعيادهم

قدم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن تعود جميع الأعياد على المصريين بكل الخير والسعادة والسرور.



وقال محافظ دمياط، من خلال بيان صادر عنه اليوم، إن مصر بلد الأنبياء والرسالات، والمسلمين والأقباط يد واحدة على مر العصور في مواجهة التطرف وأعداء الوطن، ودائما نجد المسلمين والأقباط جنبا إلى جنب في جميع المواقف الصعبة التى مرت بها البلاد، ومصر تستحق أن نقف جميعا لمواجهة الإرهاب الغاشم الذى يحاول النيل منا، وأن نقف جميعا وراء قياداتنا الحكيمة وجيشنا الباسل.



ودعا محافظ دمياط جموع أبناء المحافظة إلى العمل والإنتاج لتحقيق مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة، وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن وتطلعات أبنائه نحو مستقبل مشرق.