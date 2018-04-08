بالصور.. وفد من جامعة أسوان يزور الكنائس لتقديم التهنئة

زار وفد من جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد غلاب، كنائس المحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد للأخوة الأقباط، بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من قيادات الجامعة.



وقال الدكتور أحمد غلاب، إن تقديم التهنئة للأخوة الأقباط فى أعيادهم واجب نحرص عليه فى جميع المناسبات، موضحًا أن اليوم إجازة رسمية بالجامعة بمناسبة الأعياد، أسوة بباقى الجامعات المصرية لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة أسوان.