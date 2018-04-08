القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 11:47 ص

برلمانية: دمياط تواجه الكساد بعد الارتفاع الجنونى لسعر الأخشاب

النائبة إيفيلين متى
النائبة إيفيلين متى
كريمة أبو زيد
dostor.org/2121184

تقدمت النائبة إيفيلين متى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الخامات المرتفعة وحالة اليأس والإحباط العام التى أصابت العاملين فى مجال صناعة الأثاث بمحافظة دمياط.

وأضافت أن هناك تجمهرًا من صناع الأثاث أمام الغرفة التجارية فى دمياط، اعتراضًا على زيادة أسعار الأبلكاش 50 دولارًا فى الصندوق، وهذه هي الزيادة الثانية فى أيام معدودة، وكانت قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أن التجار يرفعون سعر اللوح إلى 110 جنيهات، لمضاعفة أرباحهم.

وأردفت إيفيلين متى: شكا الصناع من ارتفاع سعر متر أخشاب «الزان»، خلال فترة الانتخابات الرئاسية، إلى أكثر من 500 جنيه، رغم تكدس مخازن التجار بكميات كبيرة من هذه الأخشاب، الأمر الذى يؤكد وجود ممارسات احتكارية من قبل المستوردين.

وأوضحت أن عددًا من أصحاب الورش اضطروا إلى إغلاقها، بسبب عدم قدرتهم على شراء الأخشاب بهذه الأسعار الجديدة، وما يحدث من ارتفاع مفاجئ لسعر لوح "الأبلكاش" يزيد من العقبات التي تواجه الحرفيين، مؤكدة أن معظم الورش باتت مهددة بالغلق أو العمل بنصف طاقتها، وأصبح من الضرورى أن تتدخل الدولة بفتح أسواق داخلية وخارجية.

وأكملت: حالة من الاستياء بين العاملين فى مختلف قرى دمياط، خاصة بين صغار الصناع، وباتت دمياط تواجه شبح الكساد عقب الارتفاع الجنونى لأسعار الأخشاب بأنواعها المختلفة.

وطالبت عضو البرلمان بتدخل الدولة لإحداث نوع من التوازن فى الأسعار، وبأن تكون الأسعار ثابتة.

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