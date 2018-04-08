بالصور.. هشام عباس وإيهاب توفيق و«سبايس ميكس» في حفل شم النسيم

شارك النجمان هشام عباس وإيهاب توفيق وفريق «سبايس ميكس» في إحياء احتفالية شم النسيم، التي أقيمت داخل نادي «بتروسبورت» بالقاهرة الجديدة.



أحيا أولى فقرات الحفل هشام عباس الذي قدم عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة منها: «مت تبطليش، دي طريقة، يتربى في عزو، قول عليا مجنون، شوفي، وغيرها بناء على رغبات الجمهور.



وأشعل فريق «سبايسي ميكس» المحبب لدي الشباب من مختلف الأعمار وبخاصة من الـTeenagers أو المراهقين، ممن شاركوا أعضاء الفريق بقيادة حمادة البيلي وصلات الرقص على أغاني «3 مرات، دلعوا، إشاعات، ولاد اللذينة، عيشها عادي، كشكولي»، بالإضافة إلى ميدلي لأبرز أغاني الفن الجميل.



الحفل من تنظيم حمادة البيلي، وبمجرد مغادرة «سبايسي ميكس» للحفل، قام العشرات من أفراد الجمهور بمطاردة أعضاء الفريق لمشاركتهم التقاط الصور التذكارية بطريقة الـ«selfie».



واختتم الحفل النجم إيهاب توفيق الذي حصد صيحات وهتافات الجمهور طوال فقرته التي امتدت لقرابة الساعتين، قدم خلالهما عددًا كبيرًا من أغانيه الرومانسية والطربية منها: «أحلى منهم، عامل خجول، جرب بقى، تترجي فيا، ياسلام، مالهمش في الطيب، وغيرها ممن تألق بها طوال مشواره الفني.