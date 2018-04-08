حبس أمين عهدة استولى على أدوية مخدرة من شركته بالإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس أمين عهدة بشركة أدوية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاستيلاء على كمية من الأدوية المخدرة المدرجة بجدول المخدرات، والتحفظ على المضبوطات وسرعة طلب تحريات المباحث بشأن الواقعة.



تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة محرم بك، يفيد بضبط "ا.ا.ا"، 34 سنة، أمين عهدة بمخازن شركة لتجارة الأدوية، لقيامه باختلاس كمية من الأدوية عهدته.



تبين من التحقيقات أنه استولى على 200 علبة أبتريل المخدر المدرج فى جدول المخدرات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.