«الشباب والرياضة» بدمياط تعلن خطتها للاحتفال بعيد الربيع غدًا

قال علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، إن المديرية أعدت خطة ترفيهية لرواد مصيف رأس البر خلال إجازة عيد الربيع غدا الإثنين.



وأضاف "جاد"، أنه سيتم تنظيم قافلة رياضية بشاطئ 101 تتضمن ألعاب «قدم خماسى - كرة طائرة - شد حبل - تنس طاولة» ومسابقات فى العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية.



وأشار إلى أنه تم إعداد اللافتات الخاصة بالإرشادات والترحيب بالزائرين، وكذلك إعداد "البروشور" لتوزيعه على رواد المدينة، لإبراز أهم المعالم السياحية والأثرية بها.