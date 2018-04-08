«الصحة» تكشف تفاصيل أكبر مسح طبى للأمراض غير المعدية

كشف الدكتور يحيى الشاذلى نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، المنسق العام لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي 2020، عن تفاصيل أكبر مسح طبي شامل للأمراض غير المعدية "السكر، والضغط، والسمنة" للكشف المبكر لهذه الأمراض وتحديد نسب الإصابة بها، بالإضافة إلى المسح الطبي الشامل لفيروس سي من خلال 87 نقطة تمركز طبية على مستوى الـ 26 محافظة، بالإضافة إلى 180 مركز طب أسرة آخرين لضمان الوصول إلى المستهدفين.



وقال "الشاذلي"، فى تصريح لـ "الدستور"، إن فحص المترددين على القوافل فى المحافظات أثبت إصابة 2500 مريض بالضغط، 1600 مريض معرضين للإصابة بالسكر، و1400 مريض بالسكر.



وتابع: بالنسبة لفحص الوزن، أظهرت النتائج إصابة 400 شخص بالنحافة و10 آلاف وزن طبيعى و6800 شخص مصاب بوزن زائد، و7000 شخص مصابون بالسمنة، و2200 شخص مصابون بالسمنة المفرطة.



وأوضح أن بفحص عدد المترددين على مراكز طب الأسرة للوحدات الصحية اكتشف إصابة 2600 شخص بالضغط، و1600 معرضين للإصابة بالسكر، و1500 مصابون بالسكر.



وأضاف أنه بالنسبة للوزن، أظهرت النتائج إصابة 550 شخص بالنحافة، و9500 لديهم وزن طبيعى، 7700 لديهم وزن زائد، 9000 شخص مصابون بالسمنة، 2500 مصابون بالسمنة المفرطة.