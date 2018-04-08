«الأعلى للإعلام»: الانتهاء من التقرير السنوى للمجلس عقب الإجازات

أكدت مصادر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن لجنة إعداد التقرير السنوي للمجلس، والتي تضم أحمد سليم الأمين العام للمجلس، وعبدالفتاح الجبالى، ومحمد العمرى وكيلي المجلس، والدكتورة سوزان القليني رئيس لجنة الرصد، وجمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، وصالح الصالحى وحاتم زكريا عضوي اللجنة، سوف تنتهي من عملها خلال أيام عقب انتهاء إجازات أعياد شم النسيم.



وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن الأبواب الرئيسية للتقرير تم الانتهاء منها، ويعد بعض الموظفين بالمجلس الإحصائيات الدقيقة للقرارات الصادرة عن المجلس منذ تأسيسه في أبريل من العام الماضى وحتي نهاية مارس الماضى، وذلك فيما يتعلق بضبط المشهد الإعلامي ورصد الحالة الإعلامية في مصر على مدار عام.