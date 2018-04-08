تجديد حبس 3 أشخاص خطفوا شابًّا وصوروه عاريًا بالهرم

قرر قاضي معارضات محكمة جنح الهرم، اليوم الأحد، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بخطف خيّال وتصويره عاريًا، لاعتقادهم أنه أبلغ الشرطة عن أحد المتهمين في قضية مخدرات.



ترجع الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من حلاق، بقيام 3 أشخاص يستقلون «توك توك»، بخطف نجله «محمود» 22 عاما، خيّال.



على الفور، تم تشكيل فريق البحث، وبالتحري تبين قيام 3 أشخاص بخطف المجنى عليه، وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة وتصويره عاريا والتعدى عليه بالضرب؛ بسبب اعتقاد المتهمين قيامه بالإبلاغ عن المتهم الأول في قضية مخدرات.



عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهمين وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 10 إيصالات أمانة وفيديوهات عارية للمجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.