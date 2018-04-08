فى عيدهم.. تعليم المنوفية تهنئ أقباط مصر

قدم الدكتور رضا الرشيدى، وكيل وزارة التعليم بالمنوفية، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك أثناء اجتماعه مع مجلس أمناء التعليم بالمنوفية بمقر مديرية التعليم.



وأعرب الرشيدى عن خالص تهانيه لأقباط مصر عامة وأقباط محافظة المنوفية خاصة، مؤكدًا أن المسلمين والأقباط نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد، وتحت سماء واحدة تربطهم روابط الأخوة والوطنية، ويعملون معًا لتحقيق التنمية الحقيقية فى كل المجالات من أجل رفعة شأن هذا الوطن.