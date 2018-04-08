رابطة القبائل العربية تهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

وصل إلى المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الآن، وفد رابطة القبائل العربية، ليقدموا التهنئة بعيد القيامة المجيد لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



ويستقبل البابا تواضروس اليوم الأحد، المهنئين بعيد القيامة المجيد، بالمقر البابوى، فيما يستقبل المهنئين من كبار رجال الدولة والقيادات التنفيذية والشعبية، والكهنة، والشعب القبطي.



