القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 11:35 ص

الصحة: فحص 591 ألف مواطن بمبادرة القضاء على فيروس «سي»

الدكتور يحيى الشاذلي
الدكتور يحيى الشاذلي
سارة سعودي - فاتن خديوي
dostor.org/2121163

أكد الدكتور يحيى الشاذلي، منسق عام مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس «سي» بمصر، أن مبادرة الرئيس نجحت فى فحص 591 ألف مواطن في جميع المحافظات، منذ 13 فبراير الماضى.

وأوضح «الشاذلي» أن الفحص المبدئي أثبت وجود الأجسام المضادة لفيروس «سي» لدى 102 ألف  مواطن، بينما ثبت إصابة 3250 مريضًا، بعد إجراء تحليل «بي سي آر».

وأشار إلى أنه تم صرف الجرعة الكاملة من علاج فيروس «سي» لـ15 مريضًا من الذين خضعوا للكشف، وأثبتت التحاليل إصابتهم.

وأوضح نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن المبادرة مستمرة في 87 نقطة تمركز على مستوى الجمهورية، تغطيها 348 سيارة كشف وعيادة متنقلة.

وأضاف: تم فحص 29 ألف مواطن في 180 مركزًا ووحدة طب أسرة، وتم اكتشاف إصابة 250 مواطنًا بفيروس «سي».

وقال إن الحملة تجري المسح الطبي من خلال إجراء تحاليل Elisa وRapid Test للكشف على الأجسام المضادة لفيروس «سي»، ويتم إجراء تحليل PCR لمن تكون نتائجهم إيجابية لتحليل الأجسام المضادة؛ للتأكد من إصابتهم بالفيروس، ويتم صرف العلاج في نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان.

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