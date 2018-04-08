معارضو «عاشور» يطالبون نجل «أبوشقة» بالترشح نقيبًا للمحامين

كشفت مصادر مطلعة داخل نقابة المحامين عن أن هناك تحركات من المعارضين للنقيب العام سامح عاشور، للتوافق على قائمة وطنية لخوض الانتخابات بالنقابة، حال إقرار مجلس النواب مشروع قانون النقابة وانعقاد انتخابات مبكرة بها قبل موعدها الطبيعي فى 2019.



وأكدت المصادر أن المحامي محمد بهاء أبوشقة، نجل رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبوشقة، من ضمن الأسماء المرشحة بقوة للترشح على مقعد النقيب العام للمحامين، لافتة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المحامين يطالبون بترشحه فى الانتخابات المقبلة، خاصة أن أزمة ضوابط قيد نقابة المحامين وإصرار النقيب على تطبيقها بالرغم من وجود أحكام نهائية بإلغائها؛ من المرجح أن تعجل اللجنة التشريعية فى تشريع مشروع قانون النقابة.



عبدالحليم علام، نقيب محامين الإسكندرية السابق، أكد أن هناك اصطفافا لتكوين جبهة معارضة قوية ضد نقيب المحامين، فى ظل الظروف الصعبة التي تمر بها النقابة، والأزمات التي يعاني منها المحامون، وأبرزها خضوعهم لشروط تعسفية لتجديد العضوية، بمخالفة أحكام القضاء، وإصرار نقيب المحامين على الانفراد فى قراراته وتجاهل الأحكام القضائية.



وأشار علام، خلال تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن هناك أكثر من 100 محامٍ برلمانى داخل قبة مجلس النواب، مؤكدًا أن مشروعي القانونين المقدمين من المنتظر أن يدخل فى صياغتهم العديد من التعديلات، لافتًا إلى أنه فى حال تشريع مشروع القانون ستكون هناك قائمة وطنية من رموز المحاماة، التي سيتم دعمها ضد نقيب المحامين، سواء كانت انتخابات مبكرة أو فى موعدها الطبيعى.



وذكر علام أن القائمة ستضم أسماء رموز المحاماة من كل المحافظات، لتشكيل جبهة وطنية قوية أمام نقيب المحامين، لافتًا إلى أن من شروط القائمة أن يكون المرشحون ذوي علاقة قوية بالدولة، مشيرًا إلى أن محمد بهاء أبوشقة، المحامي ونجل رئيس حزب الوفد بهاء الدين أبوشقة، من ضمن الأسماء المرشحة، بالإضافة إلى عدد آخر من رموز المهنة سيتم التوافق عليهم وترشيحهم بقوة لإدارة النقابة مستقبلًا.



