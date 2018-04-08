مجازاة 8 مسئولين بالتأمين الصحى ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية

قضت المحكمة التأديبية في القضية رقم 221 لسنة 58 قضائية عليا بمجازاة 8 مسئولين بالهيئة العامة للتأمين الصحي بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه.



تضمن الحكم خصم أجر شهرين من راتب المتهمين "السيد ع"، مدير الإدارة المالية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بالغربية وطلعت محمد جاد الرب، رئيس قسم المشتريات.



وخصم أجر شهر من راتب كلًا من المتهمين وهم "محمد م"، مدير عام أمانة فرع الغربية وعبدالحميد شحاتة الموجي، مدير عام الرقابة والمتابعة و"أحمد م"، فني إنشاءات معمارية و"إبراهيم س"، رئيس القسم الهندسي و"ياسر ال"، مفتش مالي وإداري، ومجازاة "مجدي م"، مدير فرع الهيئة بالغربية "وكيل وزارة" بعقوبة اللوم.



وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها.



وكشفت الأوراق أن المتهمين الأول والثاني أعدا مذكرتين للعرض على مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالغربية تضمنت ما يفيد باستئجار قطعة أرض لاستخدامها كمخزن للهيئة بطريق الاتفاق المباشر وشكلا لجنة لهذا الغرض بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.



وتبين أن المتهمين من الثاني حتى السابع قاموا بالسير في استئجار قطعة أرض لاستخدامها كمخزن رغم طرح عملية التعاقد بالأمر المباشر وكون تشكيل اللجنة يخالف قانون المناقصات والمزايدات.



وجاء بالحكم أن المتهم الأخير وافق على طرح عملية استئجار قطعة الأرض بطريق الاتفاق المباشر وتشكيل لجنة بناء على طلب إدارتي الشئون المالية والمشتريات والمخازن رغم عدم اختصاصه بذلك، بالإضافة إلى أن التعاقد وتشكيل اللجنة مخالف للقانون.