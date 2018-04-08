القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 10:35 ص

قبل شم النسيم.. التحفظ على 625 كيلو رنجة فاسدة

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
صلاح عامر
dostor.org/2121049

كشف المهندس أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين، تمكنت بالتنسيق مع هيئة الطب البيطري بوزارة الزراعة ومفتشي الأغذية بوزارة الصحة، من ضبط نصف طن رنجة منتهية الصلاحية وفاسدة في إحدى الثلاجات في حلوان و125 كيلو جرام رنجة مجهولة المصدر في إحدى الثلاجات في بولاق الدكرور.

وأضاف "مخيمر" في تصريح لـ"الدستور"، أن الحملات الرقابية تحفظت على الكميات وتم تحرير محاضر لمخالفيها وإحالتها على الفور للنيابة العامة.

وأشار إلى أن هذه الكميات تم ضبطها قبل طرحها في الأسواق المحلية وتغيير صلاحيتها الإنتاجية من خلال وضع ملصقات بصلاحية إنتاج جديدة.

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