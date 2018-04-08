مكتبة الإسكندرية تنظم الدورة الثانية من مهرجان «حكاوي الجاز»

ينظم مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع ساقية عبد المنعم الصاوي بالقاهرة، في الفترة من 10 إلى 14 أبريل، الدورة الثانية لمهرجان «حكاوي الجاز»، الذي أقيمت دورته الأولى العام الماضي بهدف إحياء موسيقى الجاز ورفع وعي الجمهور بثراء عالمها.



ويُعد هذا المهرجان ثمرة التعاون بين مكتبة الإسكندرية، وساقية الصاوي، وقسم الشئون الثقافية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، والسفارة الكندية بالقاهرة، وسفارة مملكة هولندا، ومكتب برو هلفتسيا القاهرة التابع للمؤسسة الثقافية السويسرية.



وسوف تشمل الدورة الثانية للمهرجان أربع حفلات في مكتبة الإسكندرية وثلاث حفلات في ساقية الصاوي بالقاهرة، تحييها عدد من فرق الجاز الشهيرة من مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وهولندا، وسويسرا.



وسوف تُحيي كلَّ حفلة فرقتان، أحدهما مصرية والثانية أجنبية. كما ستتعاون الفِرق المشاركة في تنظيم ورش عمل؛ بهدف إنتاج موسيقى جاز مشتركة جديدة تُعزف في الحفلات المقامة في الإسكندرية والقاهرة، وكذلك تشجيع الموسيقيين من الشباب والهواة والطلاب على الابتكار والارتجال.



يُذكر أن الفرق الأجنبية المشاركة في المهرجان هذا العام هم رباعي كيرك ماكدونلد من كندا، هالي لورين من الولايات المتحدة الأمريكية، سيمون سبيزس تريو من سويسرا، ومالنويا من هولندا، كما ستشارك عدد من الفرق المصرية وهي «وسط البلد»، «كايرو بيج باند سوسيتي»، خماسي «نهى فكري» للجاز، و«افتكاسات».