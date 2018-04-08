«المعلومات الجغرافية ونمذجة معلومات المبانى» بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الخرائط بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "العلاقة بين نظم المعلومات الجغرافية ونمذجة معلومات المباني.. منافسة أم تكامل؟"، يلقيها المهندس هشام جمال جعفر؛ مدرس مساعد بمعهد تكنولوجيا المعلومات.



تأتى المحاضرة في إطار دور برنامج مكتبة الخرائط بمكتبة الإسكندرية في إثراء ونشر فكر نظم المعلومات الجغرافية لدى جمهور الزائرين للمكتبة من المهتمين والمتخصصين في مجال نظم المعلومات الجغرافية.



وتهدف المحاضرة إلى تعريف المهتمين والمتخصصين في مجال نظم المعلومات الجغرافية عن التكامل بين اثنتين من أهم التقنيات الهندسية المستخدمة اليوم، وهما نمذجة معلومات المبانى BIM ونظم المعلومات الجغرافية GIS، وكيفية الاستفادة منهما لتطوير حياة الأفراد والمؤسسات.



جدير بالذكر، أن المهندس هشام جمال جعفر هو مدرس مساعد بمعهد تكنولوجيا المعلومات ومحاضر سابق فى شركة إزرى شمال شرق إفريقيا، وهو مسجل لنيل درجة الماجستير من كلية الهندسة بجامعة القاهرة.