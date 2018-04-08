مؤرخ أمريكى: العرب خاطروا بحياتهم لإنقاذ اليهود من الهولوكوست

كشف مؤرخ أمريكي يهودي الأصل في شهادة غريبة من نوعها عن أن عربا شاركوا، في وقائع محددة، في إنقاذ حياة أسر يهودية من القتل على أيدي أفراد الجيش النازي، لدرجة أن بعضهم خاطر بحياته لأجل إنقاذ هؤلاء اليهود، وهذا حسبما ذكرته وكالات الأنباء في لندن في وقت سابق.



وأوردت صحيفة "التايمز" البريطانية عن المؤرخ "روبرت ساتلوف" قوله: "بدأ التحري عن الحالة التي كان عليها نحو نصف مليون يهودي في شمال أفريقيا آنذاك مع وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، ليكتشف من خلال روايات الناجين من المحرقة النازية "الهولوكوست" كيف أن العرب خاطروا بحياتهم في سبيل إنقاذ اليهود من أيدي الألمان في هذه المناطق التي كانت خاضعة في ذلك الوقت للحكومة الفرنسية الموالية للألمان، وذلك قبل تحول ولاء قوات الاحتلال الفرنسي لشمال أفريقيا إلى حكومة فرنسا الحرة بزعامة شارل ديجول".



وذكر "ساتلوف" في كتابه الجديد "بين الصالحين" الذي جمع فيه تفاصيل وقائع حدثت عام 1942 في شمال أفريقيا، حقيقة جديدة رأى أنها أفضل وسيلة لإقناع العرب بحقيقة الهولوكوست.



وروى ساتلوف الذي شغل منصب، مدير معهد بحوث واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن العرب فتحوا منازلهم أمام اليهود ليأتمنوا فيها، وحفظوا لهم مقتنياتهم حتى لا يصادرها الألمان.



كما أورد أن عمدة إحدى المدن في شمال أفريقيا فتح بيته أمام 60 يهوديا ليختبئوا فيه بعد ما نجحوا في الهرب من معسكر ألماني لأعمال السخرة.



وفي باريس التي كانت تخضع للاحتلال الألماني، أنقذ إمام المسجد الكبير هناك حياة نحو مائة يهودي بإصدار بطاقات هوية مسلمة لهم.



وأكد ساتلوف أن آية من القرآن الكريم كانت تراوده وهو يسرد قصة عربي أنقذ حياة يهودي في كتابه، وهي الأية التي تقول ".. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".