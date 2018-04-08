القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 10:26 ص

«المصرية للجملة»: توفير 25 طن أسماك مملحة بفروع الصعيد

الدكتور محمد عاطف،
الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية
نرمين محمود الدهان
dostor.org/2121042

كشف الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، أنه سيتم فتح منافذ وفروع الشركة غدًا الاثنين، لطرح السلع ومنتجات الأسماك.

وأضاف "عاطف: حيث تم توفير ما يقرب من 25 طن أسماك مملحة بفروع الشركة بمحافظات الوجه القبلى بجانب استمرار صرف السلع المدعمة لبقالين التموين، تمهيدًا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر أبريل الجارى، وتم صرف 30% من السلع المدعمة عن الشهر الجارى حتى الآن.

كما أعلنت شركة تسويق الأسماك، إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية، عن فتح منافذها غدًا الاثنين خلال أعياد شم النسيم، وطرح منتجات الأسماك المملحة "الرنجة والفسيخ" فى فروعها بمحافظتى القاهرة والجيزة، وأنه سيتم توفير ما يقرب من 180 طن أسماك مملحة وطازجة ومجمدة وطرح كيلو الفسيخ بـ100 جنيه وكيلو الرنجة من 25 إلى 35 جنيهًا.

كما يتم طرح كيلو سمك "التوبارة" بسعر 41 جنيهًا، والماكريل اليابانى المجمد بـ25 جنيهًا، والماكريل أيسلندى مجمد بسعر 35 جنيهًا، وسمك المكرونة المجمد من 22 إلى 25 جنيهًا للكيلو على حسب حجم السمكة، وسمك "باسا أحمر" بـ30 جنيهًا للكيلو، و"باسا أبيض" بـ45 جنيهًا.

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