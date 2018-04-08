السيطرة على حريق أعلى عمارة سكنية بالأقصر

نجحت قوات الحماية بالأقصر، اليوم الأحد، في السيطرة على حريق محدود اندلع بالطابق الأخير بعمارة سكنية بمنطقة وسط المدينة، دون وقوع إصابات.



تلقي اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد باندلاع حريق محدود بالطابق الأخير بعمارة سكنية بمنطقة السنترال القديم، إثر وجود مخلفات ممثلة في قش وأوراق، دون وقوع إصابات.



توجهت سيارة إطفاء لمكان الحادث، كما توجهت سيارة إسعاف بإشراف من الدكتور معمر عبدالهادي، مدير مرفق الإسعاف، تحسبًا لوقوع أي إصابات.



تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات.