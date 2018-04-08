«بيكاسو».. الرسام الأغنى الذي احتفلت بميلاده القارات الخمس

في حياته أطلقت مجلة «تايم» الأمريكية على «بابلو بيكاسو» لقب «بطل ثقافة القرن العشرين»، وفي عام 1967 بيعت إحدى لوحاته بما يزيد على خمسمائة ألف دولار، وكان من المعتقد أن هذا أغلى ثمن يدفع في عمل فني لفنان لا يزال على قيد الحياة.



وكان إبان حياته لا يذكر عدد الأعمال التي أبدعها، ولكن بعض التقديرات تربو على العشرة آلاف لوحة، غير الرسوم والحفر على المعادن والخشب والأحجار والسيراميك ونحت التماثيل، حسبما ذكر في مقال لسليم الأسيوطي، بمجلة الهلال سنة 1981.



كما أشار«الأسيوطي» إلى أن «بيكاسو» عند بلوغه سن التسعين، كان في حوزته نحو ألف لوحة زيتية، قدرت قيمتها بخمسة وعشرين مليونًا من الدولارات، وهذا برهان قاطع على أنه كان أغنى مصور ظهر في العالم دون منازع.



ولم تكن العوائد المادية هي الدليل الوحيد على عظمة بيكاسو ومكانته وتأثيره، كذلك عندما احتفل «بيكاسو» بعيد ميلاده التسعين، أقيمت المعارض احتفاءً بهذه المناسبة في القارات الخمس، حتى أن متحف اللوفر أفرد معرضه الكبير «الجراند جلاري» لعرض مجموعة مختارة من أعمال بيكاسو اعترافًا وتقديرا بمكانته الفنية.



وبابلو بيكاسو، هو رسام ونحات وفنان تشكيلي، ولد في 25 أكتوبر 1881 بمدينة مالقة في إسبانيا، ويعد من أعظم فناني القرن العشرين، كما يرجع إليه الفضل في تأسيس الحركة «التكعيبية» وهي اتجاه فني ظهر في فرنسا في بدايات القرن العشرين، الذي يتخذ من الأشكال الهندسية أساسًا لبناء العمل الفني، وتوفي «بيكاسو» في 8 أبريل 1973.