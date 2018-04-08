تخبط مسرحية «إيزيس» ومهرجان «سين» بقصر ثقافة أسوان

حالة من التخبط الشديد تشهدها أروقة قصر ثقافة أسوان نتيجة لعدم وجود خريطة لمواعيد العروض المسرحية والإبداعية، الأمر الذى يخلف خسائر فادحة لمنسقى العروض.



وقال خالد فرح، مخرج: «أعضاء الفرقة القومية لقصر ثقافة أسوان جميعهم طلاب لديهم طاقة حماس وشغف شديدين لتحقيق الحُلم لعرض مسرحية إيزيس، مشيرًا إلى الكارثة بعد أن قامت الفرقة بتركيب الديكورات والإضاءة، استعدادًا للافتتاح المقرر ما بين 15 حتى 30 أبريل الجارى، وعلمنا أنه سوف يقام على نفس المسرح مهرجان سين التابع لإحدى المؤسسات الأهلية.



موضحًا أن الكارثة لم تنحصر في إهدار آلاف الجنيهات وتلف فى الديكور والإضاءة وضياع مجهود دام لأكثر من 3 شهور، لكن أيضًا تحطيم حُلم الشباب لأن غالبية أعضاء الفرقة جامعيون، وبالتالى أوقاتهم مرتبطة بالامتحانات ومسرحية «إيزيس» مُهددة بعدم الاكتمال.



وناشد «فرح» الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالوقوف بجانب مسرحية «إيزيس» باعتباره مشروعا مسرحيا يضم المواهب الشبابية، وإقامته بالموعد المذكور حتى نتمكن من إنهاء العمل على نهاية الشهر لضمان المشاركة في المسابقة الرسمية، خاصة كونك فنانًا تقدر حجم الخسائر المادية.