«العامة للجملة»: صرف 30% من مقررات السلع المدعمة عن أبريل

كشف جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، أنه تم صرف 30% من مقرارات السلع التمونيية عن أبريل الجاري، في 16 محافظة تقع بنطاق التوزيع الجغرافى للشركة.



وقال "الشرقاوي"، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، صرفت السلع التموينية المدعمة لشهر أبريل الجاري، اعتبارًا من يوم 27 مارس 2018 بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، وذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو على بطاقات التموين.



ولفت إلى مراعاة شروط جودة السلع التي يتم توريدها من القطاع الخاص وفقا للمعايير التي حددتها لجنة الشراء الجماعى بالشركة القابضة، كما أن جميع السلع التموينية في محافظة شمال سيناء تم توفيرها لمدد آمنة تغطى احتياجات مواطنيها عدة أشهر.



وأكد وجود كميات كافية من السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والمكرونة بجميع منافذ بقال التموين، بالإضافة إلى توفير العديد من سلع فارق نقاط الخبز، مشيرًا إلى عدم وقوع أي أعطال بالنظام الإلكتروني الخاص بماكينات الصرف.