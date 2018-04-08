القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 10:20 ص

ضبط سائق حاول خطف مشرف نظافة بالهرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2121035

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على سائق شرع في خطف مشرف بهيئة النظافة، لضبطه أثناء رمى الطمى بنهر النيل فى الهرم.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بلاغًا من غرفة النجدة، بضبط سائق شرع في خطف مشرف نظافة في الهرم، وعلى الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تبين أنه أثناء إلقاء سائق سيارة نقل الطمي في نهر النيل على طريق المريوطية بالهرم، بما يخالف قرار المحافظة، تمكن المشرف من ضبطه، فحاول المتهم خطفه، ولكن تمكن باقى العمال من تتبع السيارة، وضبط السائق.

تمكنت القوات من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم 22658 إداري الهرم لسنة 2018، وأُخطرت النيابة للتحقيق.

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